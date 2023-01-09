Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 9 января 2023Россия

Российские военные взяли под контроль Бахмутское

Штаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль села Бахмутское

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Бахмутское, расположенное к северо-востоку от Артемовска. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении штаба.

7 января стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли село Подгорное в пригороде Артемовска. Согласно карте боевых действий, российские силы контролируют поселения к югу и юго-востоку от города, а также почти все села к востоку от него.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время организовывает переброску подкрепления в сторону Артемовска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине
51-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини
Россиянин расчленил соседа и сбросил останки в выгребную яму
В Турции 90 процентов населения назвали США врагом
Россияне стали чаще закладывать жилье мошенникам ради бизнеса
Овечкин установил рекорд по числу матчей в НХЛ среди россиян
В родном городе Брежнева не смогли снести памятник генсеку
Российские военные взяли под контроль Бахмутское
Россиянин напал на уголовника с молотком из-за просьбы не мешать ему спать
В Госдуме предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.