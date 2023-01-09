Гузеева раскрыла главный женский секрет

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что женщины в 80 процентах случаев симулируют оргазм

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева заявила, что женщины в 80 процентах случаев интимной близости симулируют оргазм. «Главный женский секрет» она раскрыла в эфире передачи «Подкаст.Лаб», фрагмент которой опубликован в аккаунте Первого канала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Почему мы так быстро выходим из строя и устаем? Мы устаем притворяться. Давайте мужчинам откроем глаза: мы процентов 80 притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление, чтобы вашу самооценку завысить», — пояснила артистка.

Она также отметила, что в продолжительных отношениях женщины расслабляются, так как понимают, что мужчина будет рядом, и чаще могут позволить себе отказаться от интимной близости с партнером. «И наконец ты думаешь: сегодня нет. Это как представишь: эпиляция, все сопутствующее, боже мой! И думаешь: не сегодня. Давай в среду», — сказала она.

В январе Гузеева рассказала о своем браке по расчету с иностранцем. Артистка призналась, что в конце 1980-х годов вышла замуж за американца ради жизни в США.

