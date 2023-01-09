Названо условие восстановления поставок российского газа в Европу

Аналитик Юшков допустил начало переговоров по восстановлению поставок газа из РФ в Европу

Запрета на торговлю российским газом не существует, но ряд индивидуальных проблем есть по каждому из возможных маршрутов поставок, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Решение этих сложностей возможно только при определенных условиях, считает специалист.

Проблема газопроводов

«Начнем с "Северного потока". Там нужно решить вопрос с санкциями против "Газпрома", чтобы турбины, создающие давление, могли обслуживаться в Канаде и свободно возвращаться в Россию. Мы помним, что газопровод ведь остановился не из-за взрыва, он постепенно сокращал объемы все лето, пока наконец не остановился ввиду невозможности принять турбину», — напомнил Юшков.

Одну из ниток «Северного потока-2», по словам аналитика, можно запустить уже сейчас, для этого необходимо только получение соответствующих сертификатов. Но такой вариант Юшков считает маловероятным по причине того, что газопровод политизировался годами, следовательно, его запуск может стать политическим провалом для представителей властей.

Они годами говорили, что именно "Северный поток 2" приведет к увеличению зависимости Европы от российского газа, потому неудивительно, что и компании, и политики боятся иметь с ним дело. Каждый политик опасается, что после одобрения запуска газопровода его просто не переизберут Игорь Юшков аналитик

«Теоретически может быть восстановлен "Ямал-Европа", но для этого Польша должна вернуть "Газпрому" его долю в проекте. Можно увеличить поставки и через Украину, но, естественно, страна сейчас на это не согласится. Остается еще "Южный поток", но он и так забит полностью», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Перспективы

Юшков отметил, что Европа не считает, что ее положение является критичным. Наиболее ярким примером является Германия, отказавшаяся от поставок из России. Но ситуация кажется беспроблемной только на короткой перспективе.

Никто не думает о том, что теперь в Германии началась деиндустриализация, что меняется экономическая модель, что страна перестает быть центром промышленного производства. Все смотрят на то, что никто не замерз, а цены на газ даже упали Игорь Юшков аналитик

Аналитик объяснил, что снижение закупок из России преподносится как политическая победа, соответственно, их восстановление станет поражением. Изменить ситуацию, по мнению Юшкова, смогут только значительные социальные основания.

«Промышленные предприятия будут закрываться, соответственно, упадет уровень жизни, что приведет к социальному запросу на восстановление экономики. Этот запрос будет подогревать и бизнес, который и так находится в шоке: огромные компании закрываются, производства переносятся. Когда люди это почувствуют, сменятся политики. Или их позиции. Может, уже к концу 2023 года мы увидим какие-то изменения», — допустил аналитик.

Евросоюз может начать переговоры по возобновлению поставок российского газа в ближайшие месяцы. Об этом сообщил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью «Известиям». «Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев», — подчеркнул Мариани, комментируя возможность обсуждения восстановления поставок газа по газопроводу «Северный поток» на фоне энергокризиса.