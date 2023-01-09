России предрекли исчезновение хлопьев для завтрака

«Известия»: весной с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев

Весной 2023 года с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы. Дефицит предрекли «Известия» со ссылкой на данные «Русбренда­».

В сентябре прошлого года Минсельхоз запустил государственную систему контроля «Зерно». Регулятор с ее помощью намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых, а также товаров из них. В министерстве ожидают, что такой подход позволит бороться с нелегальной продукцией на рынке.

Как отмечает издание, с 1 марта 2023 года к системе должны присоединиться производители готовой продукции, в составе которой использовались зерновые культуры —готовые завтраки из хлопьев, мюсли, гранолы. Однако в ассоциации «Русбренд» считают, что это может вызвать серьезную перестройку рабочих процессов.

В частности, ассоциация ждет перебоев при поставках товара в магазины, а также дефицита продукции на полках. 14 декабря «Русбренд» направила письмо в Минсельхоз.

В министерстве подчеркнули: требования о том, что компании должны вносить сведения о зерне, установлены постановлением правительства. Производители готовой продукции должны это делать с 1 марта 2023 года. Риски перебоев в поставках продукции отсутствуют, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия в 2022 году экспортировала рекордные 875 тысяч тонн пшеничной муки против 259 тысяч тонн в прошлом году (рост в 3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак.