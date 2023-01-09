Обозреватель Guardian Кошив: бывший актер Зеленский покорил Голливуд после поездки в США

Обозреватель Guardian Изобель Кошив рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский «покорил» Голливуд после поездки в США и встреч с американскими актерами.

Журналистка отметила, что бывший актер и комик стал человеком дня в киноиндустрии США, «именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих».

По словам президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, путешествие украинского лидера «было искусством, имитирующим жизнь». Его приезд заинтриговал не только голливудских знаменитостей, но и США в целом, считает она.

Автор статьи заключила, что Зеленский «достиг почти легендарного статуса в Голливуде».

Ранее сообщалось, что на Украину приезжал американский актер Шон Пенн. Посетив Киев, он встретился с Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». В свою очередь, украинский лидер вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку. Помимо этого, имя Шона Пенна увековечили на «Алее смелости» в Киеве.