Власти одобрили масштабный план ремонта инфраструктуры РЖД

«Ъ»: правительство одобрило масштабную программу ремонта инфраструктуры РЖД на ₽7,6 трлн

Правительство России одобрило масштабную программу ремонта инфраструктуры РЖД, затраты в 2023–2035 годах составят около 7,6 триллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

План предполагает капитальный ремонт в 2023–2035 годах 82,2 тысячи километров железнодорожного пути, более половины придется на Северо-Западный полигон. Также планируется реконструировать более четырех тысяч искусственных сооружений.

Инвестиции с учетом расходов 2022 года, но без учета вложений в путевую технику оцениваются в 6,6 триллиона рублей. С 2023 года и с учетом путевой техники эта цифра составит 7,6 триллиона рублей. В ОАО «РЖД» изданию подтвердили, что программа утверждена властями.

Ранее Минтранс России пообещал вернуться к рассмотрению идеи запуска ускоренных поездов из Москвы в Казань и на юг страны. В первую очередь обсуждается маршрут Москва — Санкт-Петербург, а также участки Москва, Владимир и Казань.

