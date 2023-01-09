Спрос россиян на iPhone упал вдвое за год

«Ведомости»: в 2022 году спрос россиян на iPhone упал почти вдвое

В 2022 году спрос россиян на iPhone упал почти вдвое по сравнению с 2021-м — продажи с января по ноябрь составили 2,2 миллиона единиц (минус 48 процентов в годовом выражении), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков «Марвел-дистрибуции». О существенном сокращении спроса на смартфоны Apple рассказали также МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и другие игроки.

В магазинах МТС было продано на 45 процентов меньше iPhone, чем в 2021 году, однако бренд сохранил лидерство на рынке в денежном выражении. В салонах «Мегафона» продажи в количественном исчислении упали на 22 процента, в «Ситилинке» — на 19 процентов. Представитель «Ситилинка» рассказал, что наиболее популярной моделью бренда был iPhone 11, однако она не вошла в тридцатку самых востребованных смартфонов.

На Wildberries iPhone покинули пятерку наиболее востребованных брендов. За указанный период больше всего продаж пришлось на смартфоны Xiaomi (23 процента), Realme (12 процентов), Samsung (14 процентов), Poco (12 процентов) и Tecno (5 процентов). По словам представителя маркетплейса, в ушедшем году россияне стали чаще выбирать практичные модели по умеренным ценам — средние траты на покупку гаджета упали на 9 процентов год к году.

Руководитель Content Review Сергей Половников называет несколько причин сокращения продаж смартфонов Apple. Во-первых, бренд ушел с российского рынка, и официальные поставки прекратились. Во-вторых, из AppStore стали исчезать приложения российских банков. В-третьих, кризис в экономике повлиял на модель потребления россиян, которым пришлось сократить траты.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров счел сокращение продаж iPhone ожидаемым. По его словам, кроме санкций на статистику повлияла эмиграция россиян — среди уехавших высока доля пользователей Apple. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков добавил, что продажи упали также на фоне снижения поставок — его не остановил даже параллельный импорт. В GS Group сокращение ввоза iPhone оценили в 45-50 процентов.

Основными бенефициарами снижения продаж iPhone стали крупнейшие китайские бренды, отмечают эксперты. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2022 году производители из КНР заняли более 65 процентов рынка против 50 процентов в 2021 году. Самым популярным производителем смартфонов в России стал Xiaomi, с четвертого на второе место поднялась компания Realme, увеличив свою долю в 2,5 раза. Третье место в топе продаж занимает Samsung, Apple опустилась на четвертое место, а пятое место заняла китайская компания TECNO.