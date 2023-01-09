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00:15, 9 января 2023Наука и техника

Apple и Samsung потеряли лидерство в России

«М.Видео–Эльдорадо»: в 2022 году Apple и Samsung потеряли первые места в топе продаж

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По итогам 2022 года доля Apple и Samsung на рынке смартфонов в России снизилась с 45 до 30 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «М.Видео–Эльдорадо».

По данным компании, за 2022 год было продано 24 миллиона смартфонов, при этом более 65 процентов пришлось на устройства китайских производителей. В 2021 году доля китайских брендов составляла 50 процентов. В результате, Samsung впервые за десять лет потеряла лидерство в штучном выражении и в 2022 году самым популярным производителем смартфонов стала Xiaomi. Apple в рейтинге занимает лишь четвертое место.

Помимо этого, в «М.Видео–Эльдорадо» перечислили главные особенности смартфонов в 2022 году. 95 процентов устройств обладали биометрическими датчиками, вроде сканеров отпечатков пальцев, а у 73 процентов — аккумулятор более 5000 миллиампер-часов. Среди всех проданных в 2022 году устройств у 70 процентов из них был чип NFC для передачи данных и бесконтактной оплаты, а поддерживали сети 5G лишь 20 процентов девайсов. Средняя диагональ экрана увеличилась с 5,8 до 6,2 дюйма.

По итогам 2022 года, самыми популярными смартфонами стали Xiaomi Redmi 9A и Redmi Note 10S. На третьем месте в топе находится iPhone 11 на 128 гигабайт. В пятерку лидеров также вошли Tecno Spark 8C и Xiaomi Redmi 9C.

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Геннадий Сходненский
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