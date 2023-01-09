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13:07, 9 января 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Дмитрий Песков о данных о второй волне мобилизации: нужно доверять официальным источникам

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Необходимо доверять официальным источникам информации. Так на сообщения в Telegram-каналах о якобы грядущей второй волне частичной мобилизации ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что первоисточником информации о мобилизации является официальная власть.

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Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что предпосылок к проведению новой частичной мобилизации в России на данный момент нет. По его словам, мобилизованные россияне еще «не до конца введены в сражение».

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».

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Никита Абрамов
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