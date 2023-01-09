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10:40, 9 января 2023Мир

Грузовое судно село на мель в Суэцком канале

AP: грузовое судно село на мель в Суэцком канале в Египте

Фото: Mohamed Elshahed / AP

Грузовое судно село на мель в Суэцком канале вблизи египетского города Эль-Кантара в понедельник 9 января, сообщила обслуживающая канал компания. Об этом пишет американское агентство Associated Press.

Сообщается, что канальные буксиры предприняли безуспешную попытку снять с мели судно MV Glory, перевозившее более 65 тысяч тонн кукурузы с Украины в Китай. Агентство отмечает, что причиной инцидента могли стать плохие погодные условия в северных провинциях Египта.

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Глеб Бажуткин
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