Принц Гарри обвинил родню в бездействии во время травли жены в СМИ из-за джинсов

Принц Гарри обвинил семью в бездействии при травле Меган Маркл из-за нарушения дресс-кода

Принц Гарри обвинил королевскую семью в бездействии во время травли его супруги Меган Маркл со стороны СМИ. Об этом пишет Page Six со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского Spare («Запасной»).

Знаменитость рассказал о первом публичном выходе жены в качестве монаршей особы в 2017 году. Тогда актриса посетила мероприятие Invictus Games в Торонто в белой блузке Misha Nonoo, облегающих рваных джинсах голубого цвета бренда Mother за 248 долларов (17,5 тысячи рублей), а также балетках марки Sarah Flint стоимостью 450 долларов (31,8 тысячи рублей).

По мнению журналистов, наряд герцогини нарушал королевский дресс-код, из-за чего ее критиковали в многочисленных статьях. Принц Гарри, в свою очередь, заявил, что на самом деле Букингемский дворец одобрил образ его жены. При этом сын покойной принцессы Дианы считает, что родня должна была защищать Маркл от нападок прессы, но предпочла отмолчаться.

«Одного заявления в защиту Мэг было бы достаточно, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — подчеркнул принц Гарри. В то же время Букингемский дворец сообщил Page Six, что не будет комментировать какую-либо информацию из данной книги.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний». Судя по публикуемым в СМИ открывкам, в мемуарах содержится огромное количество откровений о королевской семье. В то же время принц Гарри настаивает, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом.