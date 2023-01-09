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13:29, 9 января 2023Экономика

«Вкусно — и точка» высказалась о возможности выхода на рынок Казахстана

ТАСС: «Вкусно — и точка» не планирует выход на рынок Казахстана из-за ухода McDonald’s

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Российский преемник McDonald’s, сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», высказалась о возможности выхода на рынок Казахстана, откуда американский бренд ушел из-за проблем с поставками сырья. Представитель российской компании сообщил ТАСС, что таких планов пока нет.

«На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом "Макдоналдс" в Казахстане», — заявил собеседник издания.

Сетью ресторанов под брендом McDonald’s в Казахстане управляла компания Food Solutions KZ. 5 января американская компания объявила, что все точки в стране перестанут работать под ее маркой из-за ограничений в поставках. McDonald’s пообещал предоставить информацию о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием в ближайшее время.

В декабре владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что сеть не будет работать под своим брендом в Казахстане из-за условий договора с McDonald’s. Вместе с тем гендиректор компании Олег Пароев сообщал, что сеть рассматривает выход на рынки стран СНГ, такие как АрменияУзбекистан и Киргизия, а также стран, где не присутствует американский бренд. По словам Говора, выход на новые рынки будет осуществляться через продажу франшизы.

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Софья Ермакова
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