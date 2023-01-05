«Макдоналдс» объявил о прекращении работы в Казахстане

«Макдоналдс» прекратит работу в Казахстане из-за ограничений в поставках

В Казахстане рестораны под управлением Food Solutions KZ перестанут работать под брендом «Макдоналдс». Об этом сеть быстрого питания объявила на своем сайте.

По данным пресс-службы, решение о прекращении сотрудничества было принято из-за ограничений в поставках. «О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», — говорится в сообщении на сайте.

О возможном уходе бренда из Казахстана писал ранее Bloomberg. Источники издания объяснили, что, хотя казахстанские предприятия и не подпадают под антироссийские санкции, McDonald's запретил франчайзи закупать мясной фарш у российских поставщиков. Цены у европейских и местных поставщиков оказались выше, и в ноябре 2022 года все рестораны сети приостановили работу на неопределенный срок, чтобы не генерировать убытки.

Первый ресторан под брендом «Макдоналдс» в Казахстане был открыт в 2016 году. За все время работы сети в стране было открыто 24 ресторана.