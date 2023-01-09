Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 9 января 2023Бывший СССР

Украина указала на эффективность российских кибератак

Замглавы Госспецсвязи Украины Жора заявил об эффективности российских кибератак

Фото: Steve Marcus / Reuters

Замглавы Госспецсвязи Украины Виктор Жора, руководящий операциями по кибербезопасности в стране, указал на эффективность российских кибератак на объекты критической инфраструктуры. Его цитирует Politico.

В качестве примера он привел атаку на энергетическую компанию ДТЭК в июле 2022 года. Как утверждает Жора, одновременно с ракетным ударом по Криворожской ТЭЦ, россияне атаковали и корпоративную сеть.

Представитель Госспецсвязи также заявил, что аналогичную скоординированность действий он наблюдал в Одессе, Николаеве и Львове, где обстрелы подкреплялись кибератаками на местных интернет-провайдеров, органы власти и веб-сайты.

Жора подчеркнул, что такие атаки нарушают работу служб передачи данных, IT-инфраструктуры, электросетей, телекоммуникаций и критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что российская хакерская группировка RaHDit обнародовала имена кадровых военных НАТО и лиц, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине
51-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини
Россиянин расчленил соседа и сбросил останки в выгребную яму
В Турции 90 процентов населения назвали США врагом
Россияне стали чаще закладывать жилье мошенникам ради бизнеса
Овечкин установил рекорд по числу матчей в НХЛ среди россиян
В родном городе Брежнева не смогли снести памятник генсеку
Российские военные взяли под контроль Бахмутское
Россиянин напал на уголовника с молотком из-за просьбы не мешать ему спать
В Госдуме предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.