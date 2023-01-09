Россиянка ударила семилетнего сына ножом в живот

В Коломне 23-летняя российская уголовница ранила семилетнего сына ножом в живот

В Московской области задержали 23-летнюю россиянку, подозреваемую в нанесении ранения малолетнему сыну. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает РЕН ТВ.

По инфорации издания, ЧП произошло 6 января в городе Коломна. Ранее судимая уголовница во время распития алкоголя ударила семилетнего сына ножом в живот. После, осознав случившееся, женщина вызвала скорую помощь. Пострадавшего ребенка доставили в местную больницу, где ему сделали операцию, диагностировав ранение живота с повреждением внутренних органов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 9 января сообщалось, что на Сахалине 59-летняя пенсионерка убила гостя одним ударом.