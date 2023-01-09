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09:10, 9 января 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка убила гостя одним ударом

На Сахалине пенсионерка убила гостя одним ударом, решается вопрос о ее аресте

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На Сахалине 59-летняя пенсионерка убила гостя одним ударом, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, к подозреваемой в гости пришел 67-летний знакомый. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяйка схватила тупой предмет и ударила им мужчину по голове. Тот скончался от полученной травмы на месте преступления.

Пенсионерку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

8 января сообщалось, что сотрудница московской хинкальной «Тбилисо» зарезала ножом повара, который схватил ее за ягодицу на рабочем месте. 4 января 50-летний грузин, который числился в ресторане поваром, праздновал Новый год с коллегами. В один момент, как рассказали очевидцы, он отпустил некорректную шутку в адрес 36-летней уроженки Таджикистана, работавшей посудомойкой.

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Любовь Ширижик
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