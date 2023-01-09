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10:39, 9 января 2023Россия

Застрявшие в мороз на вершине колеса обозрения россияне прождали помощь 40 минут

В Челябинске шесть человек на 40 минут застряли на 73-метровом колесе обозрения

В Челябинске шесть человек на 40 минут застряли на 73-метровом колесе обозрения из-за его неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел 5 января на территории городского культурно-развлекательного комплекса. В этот день в Челябинске стоял 15-градусный мороз. Как сообщили в региональном Минздраве, для спуска застрявших россиян с аттракциона потребовалась помощь сотрудников МЧС и ремонтной службы. Один человек обратился в скорую помощь из-за перенесенного стресса.

Женщина, застрявшая с семьей на вершине колеса обозрения, рассказала 74.ru, что не могла дозвониться до сотрудников развлекательного центра в течение 30 минут. В итоге россияне связались со службой 112, после чего им помогли спуститься спасатели.

На предоставленной женщиной записи видно, как люди сидят в кабинке застрявшего колеса обозрения. За кадром слышно ее плач. В это время находящийся рядом мужчина пытается вызвать помощь по телефону. «Когда ты сидишь на высоте 73 метра со своей семьей и никто тебя не слышит очень долго — это страшно», — рассказала горожанка.

Гендиректор развлекательного комплекса объяснил журналистам портала, что причиной остановки колеса обозрения стало отключение электричества.

В июле 2022 года 24 человека застряли на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. ЧП произошло в результате неисправности электропривода аттракциона. Никто не пострадал.

Константин Лысяков
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