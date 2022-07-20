Более 20 человек застряли на колесе обозрения в Волгограде

В Волгограде на колесе обозрения застряли 24 человека, идет спасательная операция

Более 20 человек застряли на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.

Всего в кабинках оказались заблокированными 24 человека. Как сообщает портал v1.ru, люди находятся там без вентиляции и кондиционера. На данный момент идет спасательная операция.

Как стало известно, ЧП произошло в результате неисправности электропривода. Пострадавших в результате случившегося нет. Отмечается, что аттракцион был открыт в сентябре 2018 года.

В июле мужчина выпал из колеса обозрения в Южно-Сахалинске и разбился насмерть. Прокуратура Южно-Сахалинска организована проверка по факту произошедшего.