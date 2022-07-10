Россиянин упал с колеса обозрения и разбился насмерть

ASTV: в Южно-Сахалинске 60-летний мужчина выпал из колеса обозрения и разбился насмерть

В Южно-Сахалинске мужчина выпал из колеса обозрения и разбился насмерть. Об этом сообщает ASTV.ru.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 10 июля, в городском парке. По предварительной информации, погибшему россиянину было 60 лет.

Как сообщает мэрия, работа аттракциона остановлена, территория оцеплена. На месте происшествия работает скорая помощь и следователи. При администрации города создана комиссия по расследованию ЧП.

Как пишет Sakhalin.info, прокуратура Южно-Сахалинска организована проверка по факту произошедшего. Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СКР по Сахалинской области проводится проверка.

Ранее в Ставрополе в парке аттракционов сломалась карусель — из-за этого она крутила детей полчаса. Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха российского города. По словам очевидцев, катание детей на карусели длилось 36 минут. Сотрудники парка долгое время не могли остановить карусель. Краевая прокуратура начала проверку.

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