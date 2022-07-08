«Взбесившаяся» карусель полчаса крутила российских детей и попала на видео
В Ставрополе в парке аттракционов сломалась карусель — из-за этого она крутила детей полчаса. Видеозапись случившегося публикует местный Telegram-канал.
На кадрах видно, как «взбесившаяся» карусель крутит детей, слышны крики «остановите». Рядом с аттракционом собралось много людей. Вероятно, сотрудники парка пытаются остановить аттракцион.
Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха российского города. Как сообщает KP.RU, краевая прокуратура начала проверку.
По словам очевидцев, катание детей на карусели длилось 36 минут. Сотрудники парка долгое время не могли остановить карусель.
Ранее в одном из парков Новосибирска аттракцион «360 градусов» сломался и оставил висеть людей вниз головой. По словам россиянки, которая оказалась на аттракционе, ей «очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности».