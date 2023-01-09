Rzeczpospolita: Польша вынуждена повысить зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине вынудил власти Польши повысить зарплаты сотрудникам национальной разведки и контрразведки. Об этом сообщила обозреватель Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.

По словам журналистки, ситуация в мире обнажила недостаточное финансирование ресурсов и кадров в данных ведомствах. Варшава таким образом намерена мотивировать шпионов остановить волну увольнений.

В материале также приводится цитата депутата польского сейма Адама Шлапки, который отметил, что из-за конфликта на Украине у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы. «Их роль сегодня крайне важна», — заверил он.

Бывший сотрудник Агентства разведки Томаш Бронись пожаловался, что служба в разведке вынуждает его коллег лгать женам и друзьям о месте их работы. «Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты», — сказал он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о стремлении Польши оккупировать территории Западной Украины. По его мнению, заявления официальных лиц Польши говорят о том, что они ждут возвращения контроля над потерянными землями. Полковник усомнился в том, что большинство стран НАТО поддержит Варшаву, поскольку это противоречит целям альянса, однако считает, что США и другие государства ничего не сделают, чтобы предотвратить вероятное наступление польских войск на Украину.