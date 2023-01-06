Бывший советник Пентагона заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил о планах Польши оккупировать Западную Украину

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о стремлении Польши оккупировать территории Западной Украины. Как заявил отставной военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom, на это указывает риторика польских политиков.

По мнению Макгрегора, по заявлениям официальных лиц Польши можно понять, что они говорят о расширении своей территории и возвращении контроля над потерянными землями. Полковник усомнился в том, что большинство стран НАТО поддержит Варшаву, поскольку это противоречит целям альянса, однако считает, что США и другие государства ничего не сделают, чтобы предотвратить вероятное наступление польских войск на Украину.

Макгрегор полагает, что Польша захочет снова стать великой державой, какой была 400 лет назад, для чего ей потребуется вернуть территории, которые были в составе Речи Посполитой, включая Западную Украину и даже Минск.

Ранее Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot прощальным жестом Вашингтона. Также полковник предположил, что любая поддержка Украины со стороны Запада обречена на провал.