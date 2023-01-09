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16:01, 9 января 2023Бывший СССР

Кулеба остался не удовлетворен военной помощью Украине

Глава МИД Украины Кулеба: ни одна из стран Запада не предоставила достаточно помощи Киеву

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Украина благодарна западным странам за военную помощь, однако ни одна страна не сделала достаточно для поддержки Киева, считает глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит ТАСС.

«Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно», — написал министр в социальных сетях.

Накануне стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа планирует посетить столицы стран-членов НАТО, чтобы уговорить союзников принять Украину в альянс.

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