Президент Литвы поедет уговаривать союзников принять Украину в НАТО

Президент Литвы Науседа посетит страны НАТО, чтобы уговорить их принять Украину в альянс

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует посетить столицы стран-членов НАТО, чтобы уговорить союзников принять Украину в альянс. Об этом заявила его советник Аста Скайсгирите, пишет Baltnews.

По ее словам, политик намерен совершить турне перед саммитом блока в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Чиновник заверила, что республика будет неуклонно поддерживать Киев в этом вопросе, в том числе уговаривать другие страны нарастить военную поддержку.

«Нам нужно дать им дополнительные аргументы, почему мы рассматриваем членство Украины в НАТО как логичный шаг на их пути сближения с союзниками», — сказала Скайсгирите. Она добавила, что наиболее трудно, как полагают литовские дипломаты, будет переубедить Турцию, которая скептически относится к идее расширения НАТО.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна гордится предоставленной возможностью провести предстоящий саммит альянса, который, по его словам, станет «праздником победы».