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11:53, 9 ноября 2022Мир

Столтенберг назвал дату и место следующего саммита НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что саммит НАТО в 2023 году пройдет 11-12 июля в Вильнюсе

Фото: Gehad Hamdy / Globallookpress.com

Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля 2023 года в Вильнюсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Как отметили в министерстве иностранных дел Литвы, Столтенберг выразил благодарность за возможность принять у себя делегации стран Альянса на саммите, который впервые пройдет в Литве.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис заявил, что его страна гордится предоставленной возможностью провести предстоящий саммит, который, по его словам, станет «праздником победы». Он призвал партнеров по НАТО не только продолжать помощь Украине, но и увеличивать ее.

Глеб Бажуткин
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