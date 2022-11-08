Эрдоган захотел увидеть конкретные шаги Швеции по выполнению договоренностей

Президент Турции Эрдоган заявил, что ждет конкретных шагов от Швеции по договоренностям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от Стокгольма конкретных шагов по выполнению антитеррористических обязательств в рамках достигнутых ранее договоренностей по вступлению Швеции в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Об этом турецкий президент заявил на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Эрдоган также отметил, что возобновление экспорта оружия Анкаре стало позитивным шагом Стокгольма.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что скандинавские страны делают недостаточно для членства в НАТО. Однако глава шведского правительства пообещал, что Швеция выполнит все обещания, данные Турции, чтобы вступить в НАТО.