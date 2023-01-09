В Германии назвали сроки обучения военных ВСУ управлению танками Leopard

Минобороны ФРГ: обучение военных ВСУ управлению танками Leopard займет от трех месяцев

Обучение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению танками Leopard займет от трех месяцев. Такие сроки назвала представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц, передает РИА Новости.

По ее словам, конкретные сроки зависят от уровня подготовки самих военных. Например, те, кто начнет обучаться управлению танками с нуля, смогут выполнять простейшие задачи только спустя три месяца. При этом для подготовки военнослужащих, у которых уже есть боевой опыт, может понадобиться меньше времени.

Коллатц добавила, что в случае с боевыми машинами пехоты Marder, которые немецкие власти планируют вскоре передать Киеву, на подготовку уйдет меньше времени — от 4 до 8 недель. «Но это в том случае, если у нас будет [на обучении] состав с наличием опыта», — подчеркнула представитель Минобороны.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сейчас Берлин не намерен передавать Украине немецкие танки Leopard. Подобные планы опроверг и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что не пойдет на такой шаг самостоятельно, без участия широкой коалиции. По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания альянса, члены которого будут поставлять Киеву тяжелое вооружение.

