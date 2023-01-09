Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:17, 9 января 2023Культура

В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов

Депутат Горелкин заявил о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании кино

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для российских кинотеатров.

«По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин.

Он напомнил, что подобный законопроект хотели внести в 2022 году, однако его раскритиковали представители индустрии. По словам депутата, эксперты видели в этой идее риск для онлайн-кинотеатров, однако Горелкин убежден, что законопроект о принудительном лицензировании затронет лишь оффлайн.

В июле 2022 года спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране.

После этого глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выступил за принудительное лицензирование фильмов, объяснив, что это поможет кинозалам продолжить работу. Представители онлайн-кинотеатров законопроект не поддержали и назвали его последствия разрушительными. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что эта инициатива нарушает Гражданский кодекс РФ и международные соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
В России начались продажи нового китайского кроссовера Chery
ВС России уничтожили следящий за передвижением войск дрон ВСУ
ЕЦБ предсказал «очень сильный» рост зарплат в еврозоне
Женщина погибла при пожаре в московской многоэтажке
Бизнес попросил отказаться от штрафов от выручки за превышение вредных выбросов
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
Россиянам дали рекомендации по восстановлению бюджета после праздников
Безработица в еврозоне оказалась рекордно низкой
СК рассказал об издевательствах над российскими военными в украинском плену
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.