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Российские кинотеатры поддержали законопроект о принудительном лицензировании

Ассоциация владельцев кинотеатров выступила за принудительное лицензирование фильмов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские кинотеатры поддержали законопроект о принудительном лицензировании контента, который летом был внесен в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выступил за принудительное лицензирование фильмов, объяснив, что это поможет кинозалам продолжить работу. По его словам, большой частью выручки они обязаны зарубежным новинкам, а отечественные ленты не могут компенсировать убытки, с которыми столкнулись кинотеатры после отмены иностранных премьер. Воронков также уверен, что зарубежные студии с радостью будут обходить санкции и предоставлять контент через посредников.

Представители онлайн-кинотеатров законопроект не поддержали и назвали его последствия разрушительными. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что эта инициатива нарушает Гражданский кодекс РФ и международные соглашения.

В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране. По словам деятеля культуры, чтобы кинозалы продолжили работу, необходимо снимать не менее 200-250 российских фильмов, в то время как сейчас производится около 100 лент.

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Марина Погосян
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