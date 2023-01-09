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20:58, 9 января 2023Силовые структуры

Осужденный член банды «Цапки» предстал перед судом как потерпевший

Осужденный член банды «Цапки» Цеповяз предстал перед судом как потерпевший

Фото: Shutterstock

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону прошло первое слушание уголовного дела в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка, которого обвиняют в мошенничестве, а также в ложном доносе на членов банды «Цапки». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Потерпевшими по делу выступают Вячеслав Цеповяз, который отбывает наказание в колонии Волгоградской области, и его бывшая жена Наталья Стришня. По данным обвинения, фигурант пытался завладеть имуществом семьи Цеповяза, запугивая Стришню уголовным преследованием.

Исюк проходил потерпевшим по делу банды «Цапки» в 2019 году. Тогда он сообщил правоохранителям, что в 2010 году лидер ОПГ вместе с подельниками Цеповязом и Стришней заставили его отдать 70 миллионов рублей и автомобиль Range Rover стоимостью четыре миллиона рублей. Однако впоследствии предпринимателя обвинили в ложном доносе и арестовали — по версии стороны обвинения, Исюк пытался обманом получить со Стришни надуманный ущерб.

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Илона Палей
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