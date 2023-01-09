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13:50, 9 января 2023Ценности

В метро Лондона заметили сотни людей без штанов

Жители Лондона массово спустились в метро без штанов в честь акции No Trousers Tube Ride

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Жители Лондона массово спустились в метро без штанов ради развлечения. Об этом сообщает новостной портал LadBible.

По информации издания, очевидцы заметили в поездах линии The Elizabeth сотни женщин и мужчин, которые воспользовались общественным транспортном в белье. Выяснилось, что люди отказалась от штанов, юбок и джинсов в честь акции No Trousers Tube Ride, проведение которой приостановили в марте 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Согласно материалу, мероприятие призвано поднять настроение жителям и гостям столицы Великобритании во время зимы. На размещенных кадрах видно, как улыбающиеся участники флешмоба общаются друг с другом, а другие присутствующие снимают происходящее на камеры.

В июне 2021 года дочь ведущего Ивана Урганта снялась в белье в метро и вывела из себя подписчиков. Девушка снялась в мини-платье зеленого цвета, приподняв его подол, демонстрируя тем самым белое белье бренда Siren Basics.

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Карина Черных
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