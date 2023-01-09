Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление замминистра обороны страны Анны Маляр.

Как уточнила политик, большая часть украинской армии на данный момент состоит из непрофессиональных военных — новобранцев. Из-за этого возникли проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя. «Мы должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — подчеркнула она.

В декабре 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, Украина имеет достаточно людей «в ВСУ и вообще в секторе безопасности, обороны».