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21:32, 9 января 2023Бывший СССР

Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о падении боеспособности ВСУ из-за новобранцев

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление замминистра обороны страны Анны Маляр.

Как уточнила политик, большая часть украинской армии на данный момент состоит из непрофессиональных военных — новобранцев. Из-за этого возникли проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя. «Мы должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — подчеркнула она.

В декабре 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, Украина имеет достаточно людей «в ВСУ и вообще в секторе безопасности, обороны».

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Марина Совина
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