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17:08, 9 января 2023Силовые структуры

Многодетную россиянку осудят за убийство новорожденной дочери

В Марий Эл осудят многодетную мать, которая задушила новорожденную дочь у себя в квартире

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Марий Эл 43-летняя многодетная мать предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери сразу после родов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина жила вместе с четырьмя маленькими детьми в Козьмодемьянске. В июне 2022 года она узнала о новой беременности, однако на учет вставать не стала и никому об этом не рассказала. В ночь на 28 октября нетрезвая россиянка родила девочку у себя в квартире, задушила ее, спрятала тело в пакет и отнесла на балкон.

В ходе расследования был проведен ряд судебных экспертиз, в том числе две медицинские, генетическая, ситуационная и психиатрическая. Также следователи допросили свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут судить 32-летнюю мать, избивавшую ремнем и руками 15-летнюю дочь.

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Елизавета Новикова
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