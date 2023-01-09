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08:30, 9 января 2023Забота о себе

Россиян предупредили о скрытой опасности частой мастурбации

Психолог Кондратенко: частая мастурбация может привести к ухудшению сексуальной жизни

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Так называемая дезадаптивная мастурбация может привести к ухудшению сексуальной жизни, предупредила психолог Татьяна Кондратенко. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила россиянам скрытые опасности данного способа достижения сексуальной разрядки.

Кондратенко подчеркнула, что сама по себе мастурбация никак не влияет на желание заниматься сексом — она лишь помогает снять возбуждение. Если же человек предпочитает ее половому контакту с партнером, это сигнализирует о проблемах в отношениях или о психологических трудностях, в том числе и о депрессии.

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В то же время психолог предостерегла, что на интимной жизни обоих партнеров может негативно сказаться частая дезадаптивная мастурбация, при которой половой член раздражается необычным образом или в ситуациях, невозможных при сексе с другим человеком. В качестве примеров Кондратенко привела сильное сжатие пениса во время акта самоудовлетворения или просмотр порнографических фильмов, в центре сюжета которых находятся сексуальные отклонения.

Если сценарий мастурбации невозможно повторить во время полового акта, чувствительность и острота ощущений снижаются и полного удовлетворения не наступает. Из-за этого со временем интерес к сексу с партнером уменьшается или пропадает вовсе

Татьяна КондратенкоПсихолог

По словам психолога, единственный способ справиться с подобной проблемой — изменить способ мастурбации на максимально приближенный к ситуации полового акта. «В переходный период придется столкнуться с сексуальной неудовлетворенностью, но она как раз и поможет телу научиться получать удовольствие и от мастурбации, и от полового акта», — подытожила Кондратенко.

Ранее секс-коуч Евгения Морозова объяснила причины сексуальной тяги молодых мужчин к женщинам постарше. По ее словам, они выбирают зрелых партнерш, потому что считают их более страстными и искушенными в вопросах интимной близости.

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Наталья Обрядина
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