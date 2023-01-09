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12:06, 9 января 2023Культура

Солиста Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия

Солиста группы Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия

Фото: Paras Griffin / Getty Images

Солиста группы Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает NME.

По информации издания, фронтмен музыкального коллектива остановился в отеле Bowery, расположенном в Нижнем Манхэттене. Правоохранительные органы обнаружили у него в номере два заряженных пистолета после того, как сотрудник заведения сообщил о том, что видел в руках музыканта оружие.

В полиции заявили, что в момент ареста Шульц находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что артиста выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов. Судебное слушание назначено на 23 февраля.

В конце декабря 2022 года стало известно, что американского рэпера Bugzie The Don (настоящее имя — Антуан Броднакс) приговорили к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия в 2021 году.

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Анастасия Астахова
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Солиста Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия
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