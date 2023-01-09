Солиста Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия

Солиста группы Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия

Солиста группы Cage The Elephant Мэтта Шульца арестовали за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает NME.

По информации издания, фронтмен музыкального коллектива остановился в отеле Bowery, расположенном в Нижнем Манхэттене. Правоохранительные органы обнаружили у него в номере два заряженных пистолета после того, как сотрудник заведения сообщил о том, что видел в руках музыканта оружие.

В полиции заявили, что в момент ареста Шульц находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что артиста выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов. Судебное слушание назначено на 23 февраля.

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