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16:43, 9 января 2023Экономика

Часть российских медиков получит дополнительные выплаты

В 2023 году часть российских медиков получит ежемесячные соцвыплаты до 18,5 тысячи рублей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2023 году часть российских медиков получит дополнительные ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Соответствующее постановление о дополнительных средствах для специалистов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

При этом прибавку получат лишь медики дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи. Наибольшие выплаты полагаются врачам центральных районных, районных и участковых больниц, минимальные выплаты — младшему медперсоналу этих же больниц, а также поликлиник и других учреждений первичного звена, станций скорой помощи.

Всего получать выплаты будет более 1 миллиона человек, на соответствующие цели направят 152,4 миллиарда рублей. Меры были анонсированы в декабре 2022 года, предполагалось, что зачислять средства могут начать после урегулирования технических вопросов в первом квартале, задним числом с 1 января.

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Платон Щукин
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