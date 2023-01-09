Любовь к экстремальным диетам связали с нехваткой секса и проблемами с психикой

Психолог Надежда Кутузова: любители опасных диет испытывают вину за лишний вес

Российский психолог Надежда Кутузова перечислила проблемы с психикой, которые могут подтолкнуть человека к использованию экстремальных диет. Среди прочего она связала тягу к строгим пищевым ограничениям с нехваткой секса. Об этом специалистка рассказала для материала «Ленты.ру» об опасностях быстрого похудения с помощью методов из интернета.

По мнению Кутузовой, человек, пытающийся похудеть при помощи слишком строгих диет, может испытывать чувство вины за лишний вес и, отказываясь от пищи, наказывает себя. «Через тело человек рассказывает о себе окружающему миру. Если у него недостаточно слов и образов в области психического, он начинает сообщать о своих переживаниях в отношениях с телом. И способы, которыми он это делает, сложно назвать здоровыми», — считает врач.

Другим мотивом появления любви к опасным для здоровья диетам, по ее мнению, может быть несоответствие между уровнем потребностей и степенью их удовлетворения. Такие люди часто испытывают тревогу и страх, что может привести их к ложному выводу, что корень проблем заключается в лишнем весе.

Также проблема может лежать в области сексуальной неудовлетворенности. Человек пытается заменить секс едой, чувствует вину из-за этого и начинает истязать себя диетами, наказывая за нереализованное желание. Кроме того, Надежда Кутузова считает, что у поклонников экстремальных диет может быть по тем или иным причинам ослаблен естественный инстинкт самосохранения.

Ранее диетологи предостерегли россиян от ошибок при разгрузочных днях. Одной из самых распространенных ошибок, по мнению специалистов, является желание как можно быстрее избавиться от лишних килограммов с помощью резких ограничений в питании.

