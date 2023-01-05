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06:43, 5 января 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от ошибок при разгрузочных днях

Диетолог Стародубова: неправильно организованные разгрузочные дни могут навредить здоровью

Фото: unsplash

Одной из самых распространенных ошибок является желание как можно быстрее избавиться от «лишних килограммов» с помощью различных резких, выраженных ограничений в питании. Такая тактика не только не принесет желаемого результата, но и нанесет вред здоровью, предостерегла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась правилами разгрузочного дня.

Вред разгрузочных дней

По словам специалиста, неправильно организованные разгрузочные дни не только не дадут нужного результата, но и могут привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. Это один из методов диетотерапии, медицинского вмешательства, применять которое следует по назначению врача, подчеркнула диетолог.

Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учетом его состояния его здоровья, физической активности, наличия хронических заболеваний

Антонина Стародубовадиетолог

Как питаться после праздничного застолья

«Наиболее правильной тактикой будет не пытаться компенсировать последствия переедания за праздничным столом с помощью жестких ограничений, а как можно скорее перейти к здоровому, сбалансированному по энергетической ценности и составу питательных веществ питанию и физической активности», — рассказала Стародубова.

На следующий день после обильного застолья она посоветовала приготовить более легкие блюда из различных овощей, рыбы, молочных и кисломолочных продуктов пониженной жирности, круп. Кроме того, можно несколько уменьшить порции, а также выйти на дополнительную прогулку или пробежку.

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Почему не существует «волшебных диет»

По словам диетолога, в условиях голода в нашем организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим неблагоприятным условиям. В результате начинает замедляться обмен веществ, и снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей. Так, даже сбалансированный по энергетической составляющей рацион питания становится избыточным, и приводит к рикошетному набору массы тела.

«Именно поэтому не существует "волшебных диет", когда на какое-то время можно "поголодать", а потом есть все, что захочется и в любом количестве, или стараться компенсировать привычное переедание разгрузочными днями», — подытожила врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала способы сделать селедку под шубой полезнее. В частности, она посоветовала добавлять большее количество отварных овощей.

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Екатерина Смирная
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