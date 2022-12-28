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14:20, 28 декабря 2022Забота о себе

Россиянам назвали способы сделать популярное новогоднее блюдо полезнее

Диетолог Соломатина: в селедку под шубой лучше добавить больше отварных овощей

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Популярный салат селедка под шубой можно сделать полезнее за счет замены покупного майонеза на домашний, а также добавления большего количества отварных овощей. Способы сделать традиционное новогоднее блюдо полезнее назвала в беседе с News.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

При приготовлении домашнего майонеза собеседница News.ru порекомендовала взять за основу перепелиные яйца и разбавить их несладким натуральным йогуртом или нежирной сметаной. Еще один вариант — заменить сметаной практически весь майонез, выдавив туда лимонный сок. Тем, кто следит за фигурой, диетолог советует добавлять в селедку под шубой меньше картофеля, а отварной свеклы и моркови — напротив, положить побольше.

Соломатина указала, что отваренные для салата овощи нужно перед нарезкой подольше подержать в холодильнике. По ее словам, резать и употреблять их лучше в прохладном виде, поскольку при таком подходе крахмал превратится в резистентный. Это значит, что у диабетиков не подскочет уровень глюкозы, а у людей с лишним весом не будет выброса инсулина.

Ранее диетолог дала совет по выбору рыбы для новогоднего стола.

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Варвара Кошечкина
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