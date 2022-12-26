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17:49, 26 декабря 2022Забота о себе

Диетолог дала совет по выбору рыбы для новогоднего стола

Диетолог Соломатина заявила, что рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной

Фото: unsplash

Красная рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной, заявила диетолог Елена Соломатина. Советы по выбору рыбы для новогодних торжеств она дала в беседе с News.ru.

Диетолог посоветовала выбирать продукцию известных брендов. По словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав рыбы: чем меньше консервантов, тем натуральнее она. Кроме того, специалистка предостерегла от покупки рыбы с высоким содержанием соли, поскольку на новогоднем столе наверняка будут и другие соленые блюда: салат оливье, красная икра, колбасы.

Соломатина добавила, что красная рыба очень полезна, поскольку содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако, отметила она, часто находящийся на прилавках товар подкрашивают, и он теряет полезные свойства. «Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли», — заключила Соломатина.

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Ранее она сравнила вредность двух популярных новогодних салатов — селедки под шубой и оливье.

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Александра Лисица
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