Диетолог дала совет по выбору рыбы для новогоднего стола

Диетолог Соломатина заявила, что рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной

Красная рыба для праздничного стола должна быть не подкрашенной, заявила диетолог Елена Соломатина. Советы по выбору рыбы для новогодних торжеств она дала в беседе с News.ru.

Диетолог посоветовала выбирать продукцию известных брендов. По словам Соломатиной, нужно обращать внимание на состав рыбы: чем меньше консервантов, тем натуральнее она. Кроме того, специалистка предостерегла от покупки рыбы с высоким содержанием соли, поскольку на новогоднем столе наверняка будут и другие соленые блюда: салат оливье, красная икра, колбасы.

Соломатина добавила, что красная рыба очень полезна, поскольку содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако, отметила она, часто находящийся на прилавках товар подкрашивают, и он теряет полезные свойства. «Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли», — заключила Соломатина.

Ранее она сравнила вредность двух популярных новогодних салатов — селедки под шубой и оливье.