Минобороны отчиталось о перехвате РСЗО HIMARS и «Ураган» в ДНР и Запорожье

МО РФ заявило о перехвате ПВО 10 РСЗО HIMARS и «Ураган» в ДНР и Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике и Запорожской области. Об этом отчитался журналистам в понедельник, 9 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что перехват был осуществлен в донецких населенных пунктах Зугрэс, Докучаевск, а также в запорожском селе Переможное.

Кроме того, российскими средствами ПВО удалось уничтожить восемь беспилотников Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава Луганской народной республики, а также Великий Выселок Харьковской области, пояснили в Минобороны.

Помимо этого в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8, разъяснили в ведомстве.

6 января Минобороны докладывало, что российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ. Тогда же системы ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США недалеко от населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое Запорожской области.