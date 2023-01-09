Названы районы Москвы с сильнее всего подорожавшими новостройками

Est-a-Tet: сильнее всего московские новостройки подорожали в районе Хорошево-Мневники

В период с октября по декабрь 2022 года московские новостройки комфорт-класса наиболее заметно выросли в цене в районах Хорошево-Мневники, Печатники и Кузьминки. Столичные локации, где сильнее всего подорожало готовое жилье, назвали эксперты агентства Est-a-Tet, передает РБК.

По итогам четвертого квартала средняя цена квадратного метра в Хорошево-Мневниках увеличилась на 15,8 процента относительно третьего квартала, достигнув 434,3 тысячи рублей. В Печатниках «квадрат» подорожал на 13,5 процента, до 388,2 тысячи рублей, а в Кузьминках — на 6,1 процента, до 288,4 тысячи.

Четвертое место в рейтинге районов Старой Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки занял Рязанский, где метр подорожал на 5,9 процента, до 310,5 тысячи рублей. Пятерку лидеров замкнул Войковский район с ростом показателя на 5,5 процента, до 369,6 тысячи. Средняя цена «квадрата» в новостройках комфорт-класса в четвертом квартале оказалась на уровне 286,9 тысячи рублей — на 0,2 процента ниже, чем в третьем квартале.

В начале декабря эксперты сообщили о рекордных скидках на новостройки в Москве. По данным Est-a-Tet, на фоне падения спроса на новые квартиры дисконт на такое жилье достиг 30 процентов.