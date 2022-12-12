В Москве зафиксировали рекордные скидки на новостройки

РБК: скидки на новостройки в Москве достигли 30 процентов

На рынке новостроек в Москве зафиксировали рекордные скидки. Дисконт на новые квартиры в столице может достигать 30 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

В 2022 году спрос на московские новостройки значительно снизился. Из-за этого с октября застройщики начали запускать акции и предлагать большие скидки. Как отмечают эксперты, уровень скидок сейчас оказался выше, чем в предыдущие экономические кризисы. В Est-a-Tet отмечают, что дисконты варьируются от 2,6 миллиона до 34 миллионов рублей от изначальной стоимости.

По данным bnMap.pro, скидки предлагают в 75 процентах жилых комплексов столицы. Год назад наблюдалась похожая ситуация, однако тогда дисконты использовались в целях маркетинга перед Новым годом, а их размер был значительно меньше — 18 процентов. Вырос не только размер максимальных скидок, но и средний размер дисконтов на новостройки в Москве — с двух процентов в 2021 году до 6,45 процента в 2022-м.

Эксперты отмечают, что скидки действуют не на все объекты. «Речь чаще всего идет о выделенном пуле квартир и о соблюдении ряда дополнительных условий. Так, максимальная скидка часто предлагается для лотов со стопроцентной оплатой, или же при покупке с обычной рыночной ипотекой без господдержки, или при большом первоначальном взносе. Одним словом, чем больше размер внесенных средств и чем выше гарантии платежеспособности покупателя, тем большую скидку готов предоставить сегодня застройщик», — объяснил партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Треть скидок на рынке приходится на индивидуальные условия приобретения, размер которых покупатель узнает только во время заключения сделки. При выходе на сделку дисконт чаще всего не превышает 10 процентов. Помимо скидок, девелоперы запускают различные акции — предоставляют рассрочки, отсроченные платежи и трейд-ин. В «Авито.Недвижимость» считают, что до Нового года в столице появится больше скидок от застройщиков, однако после праздников таких предложений станет меньше.

В ноябре москвичам назвали районы, где сильнее всего подешевело первичное жилье. Квадратный метр в новостройках комфорт-класса старой Москвы сильнее всего подешевел в Молжаниновском районе — снижение составило 6,47 процента, до 219,5 тысячи рублей за «квадрат».