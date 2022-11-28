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13:07, 28 ноября 2022Среда обитания

Названы районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

Сильнее всего квадрат в новостройках старой Москвы подешевел в Молжаниновском районе

Фото: Wikimedia

По итогам октября 2022 года квадратный метр в новостройках комфорт-класса старой Москвы относительно сентября сильнее всего подешевел в Молжаниновском районе — снижение составило 6,47 процента, в среднем до 219,5 тысячи рублей за «квадрат». Об этом со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон» сообщает РБК.

Второе место в списке районов старой Москвы с наиболее подешевевшими за месяц новостройками комфорт-класса заняло Отрадное — там стоимость квадратного метра по итогам октября уменьшилась на три процента, до 275 тысяч рублей. Замкнуло тройку Северное Медведково, где показатель упал на 5,75 процента, до 230 тысяч рублей.

Эксперты объяснили падение цен на первичную недвижимость в Молжаниновском районе стартом продаж новых корпусов на нулевом цикле — как правило, в этих проектах стоимость жилья находится на минимальном уровне. В других районах причиной снижения цен назвали скидки. В среднем по всей старой Москве стоимость квадратного метра уменьшилась на три процента, до 275 тысяч рублей.

В ноябре аналитики федеральной компании «Этажи» пришли к выводу, что среди городов-миллионников России самые дешевые новостройки продаются в Омске, Челябинске и Волгограде. По данным экспертов, стоимость квадратного метра строящегося жилья там находится на уровне 65-77 тысяч рублей.

Полина Кислицына
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