Названы российские меаполисы с самыми дешевыми новостройками

«Этажи»: мегаполисами с самыми дешевыми новостройками стали Омск, Челябинск и Волгоград

В ноябре 2022 года городами-миллионниками с самыми дешевыми новостройками стали Омск, Челябинск и Волгоград — стоимость одного квадратного метра строящегося жилья в них находится на уровне от 65 до 77 тысяч рублей. Мегаполисы России с наиболее доступными новыми квартирами назвали эксперты федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

По данным специалистов, в указанных городах новостройки оказались в три-четыре раза дешевле, чем в Москве. Четвертое место в рейтинге госкомпании заняла Самара — там «квадрат» на первичном рынке в среднем стоит 78,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Пермь с показателем 84,09 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-10 мегаполисов с дешевыми новостройками также вошли Красноярск (85,05 тысячи рублей за «квадрат»), Ростов-на-Дону (86 тысяч рублей), Краснодар (89,5 тысячи рублей), Нижний Новгород (97,14 тысячи рублей) и Новосибирск (99,05 тысячи рублей). Санкт-Петербург и Москва заняли последние строчки рейтинга со средней ценой квадратного метра в новостройках 165,93 тысячи и 245,07 тысячи рублей соответственно.

«Строительная отрасль все больше идет к тому, чтобы снижать себестоимость строительства с целью удержания роста конечной цены квартиры на уровне, отвечающей покупательской способности россиян, поэтому все более актуальным становится изучение опыта различных городов по сдерживанию цены недвижимости», — прокомментировал директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Ранее стало известно, что застройщики отчаялись повысить спрос на новостройки. В DUGA Real Estate Branding отметили, что сейчас рынок недвижимости в России нестабилен — число покупателей сократилось, а оставшиеся стали тщательнее выбирать объекты. По прогнозам специалистов, рынок продолжит расти и развиваться, однако это будет происходить по новой схеме и в других условиях.