Застройщики отчаялись повысить спрос на новостройки

DUGA Real Estate Branding: застройщики перестают рассчитывать на восстановление спроса

Застройщики перестают рассчитывать на восстановление спроса и готовятся к осложнению ситуации на рынке. О том, что девелоперы отчаялись повысить интерес россиян к новостройкам, «Ленте.ру» сообщили эксперты DUGA Real Estate Branding.

В октябре 2022 года было зарегистрировано 4,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 40,1 процента меньше, чем в сентябре, и на 53,8 процента ниже результата октября 2021 года. Всего с января по октябрь 2022-го заключили 101,7 тысячи ДДУ, что на 11,5 процента меньше показателей прошлого года. Октябрь стал переломным месяцем для застройщиков — многие решили пересмотреть свои стратегии.

«Обычно мы работаем над созданием комплексных брендов, разрабатываем позиционирование для объектов, которые только планируется выводить на рынок. Однако, в последнее время к нам стали обращаться с проектами, которые уже начали строиться, вышли в продажи и получили первые результаты», — рассказал глава DUGA Real Estate Branding Юрий Нарвин. Он отметил, что сейчас рынок недвижимости в России крайне нестабилен. Число покупателей заметно сократилось, а оставшиеся стали тщательнее выбирать объекты. Эксперт считает, что несмотря на эти сложности рынок продолжит расти и развиваться, однако это будет происходить по новой схеме и в других условиях.

«Грамотные девелоперы начали понимать, что сидеть и ждать покупателей и что ситуация как-то сама наладится — стратегия заведомо проигрышная. То, что компании решаются провести дополнительную работу с брендом, значит, что они перестают надеяться на восстановление активного спроса и готовятся к более сложной рыночной ситуации», — пояснил Нарвин. Он добавил, что компании неохотно идут на удешевление строительства и снижение цен ради стимуляции спроса. Отчасти это связано с подорожавшим строительством и дефицитом материалов. Вместо этого застройщики более детально прорабатывают продукт, чтобы привлечь аудиторию.

Ранее сообщалось, что москвичи потеряли интерес к новостройкам. В октябре количество заключенных в столице ДДУ оказалось наименьшим с начала 2022 года. Всего было зарегистрировано 4,6 тысячи сделок — на 40 процентов меньше, чем в сентябре.