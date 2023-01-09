Военный эксперт спрогнозировал активизацию боевых действий из-за морозов

Военный аналитик Шурыгин заявил, что боевые действия могут активизироваться из-за морозов

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» спрогнозировал активизацию боевых действий на Украине на всем протяжении фронта из-за наступающего похолодания.

По словам аналитика, продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, однако с приходом морозов ситуация может измениться.

Как заявил Шурыгин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попробовать провести рейды на второстепенных участках мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, полученной от Запада. Такая тактика уже наблюдалась летом и осенью под Херсоном и Харьковом.

Эксперт полагает, это будет делаться для того, чтобы ослабить давление на Артемовск и окрестности и прощупать российскую оборону на второстепенных участках. В свою очередь, российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов предположил, что переломный момент в военном конфликте на территории Украины может наступить в ближайшие месяцы. Подготовка российской армии к наступлению зависит от многих факторов. Все будет зависеть от уровня подготовки, наличия средств для наступления, полагает он.