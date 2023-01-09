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08:31, 9 января 2023Россия

Жителей двух двух российских регионов предупредили об опасных морозах

Гидрометцентр предупредил жителей Ярославской и Костромской области о морозах до минус 40

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Ярославской и Костромской области ожидаются морозы до минус 35-40 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области — до 35 градусов и ниже, а в Костромской области — минус 35-37 градусов, а на востоке области — до минус 40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно», — предупредил метеоролог жителей двух российских регионов.

Вильфанд подчеркнул, что температура в этих субъектах будет ниже нормы на 20-22 градуса.

Кроме того, 9 января осадки в виде снега и дождя ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае и Республике Алтай. В этих регионах прогнозируют метели и ветер до 27 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили о сильных морозах жителей Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии. По данным МЧС, местами температура воздуха ночью и утром понизится до минус 40-42 градусов.

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Константин Лысяков
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