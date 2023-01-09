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18:12, 9 января 2023Бывший СССР

В Армении назначили главу вновь созданного МВД

Главой вновь созданного МВД Армении назначили начальника полиции Казаряна

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении начальника полиции Ваге Казаряна главой вновь созданного Министерства внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, назначить Ваге Казаряна министром внутренних дел», — сказано в тексте. Уточняется, что в декабре прошлого года глава государства утвердил законопроект о создании МВД. По информации «Sputnik Армения», Казарян был главой полиции с 8 июня 2020 года. Также он являлся командующим полицейскими войсками в 2019-2020 годах.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян доложил о реформах полиции, Министерства обороны и вооруженных сил. Планировалось создать отдельное Агентство внешней разведки. По его словам, в стране с 2018 года начался процесс демократизации сектора безопасности. Кроме того, Григорян отметил, что в ходе реформы МВД объединят три структуры: полицию, МЧС и миграционную службу.

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Кристина Есикова
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