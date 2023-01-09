Цена на российскую нефть приблизились к 40 долларам за баррель

Цена на российский сорт нефти Urals опустилась до 42,48 доллара за баррель

В ходе торгов на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость российского сорта нефти Urals опустилась более чем на восемь процентов, направляясь в сторону 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Договор на продажу 10 тысяч тонн нефти заключен по цене 218 миллионов рублей, что при курсе доллара в районе 70 рублей составляет 42,48 доллара за баррель. Предыдущие данные о продаже физических партий сырой нефти на СПбМТСБ публиковались в прошлом году, и тогда цена превышала 47 долларов за баррель.

Стоимость эталонного сорта Brent, напротив, растет на фоне позитивных ожиданий инвесторов из-за ослаблений коронавирусных ограничений в Китае. К середине дня 9 января она превысила 81 доллар за баррель.

Ранее Минфин сообщил, что в декабре, после вступления в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолка цен на них со стороны ЕС, стран G7, Австралии, Норвегии и Швейцарии, средняя стоимость сорта Urals составила 50,5 доллара за баррель. Это на треть ниже, чем средний результат в 2022 году.

По оценкам «Ъ», при сохранении такой стоимости сырья российский бюджет, принятый с дефицитом в три триллиона рублей при цене нефти 70 долларов за баррель, недосчитается еще 2,1-2,9 триллиона рублей. Соответственно, при стоимости нефти в районе 40 долларов дефицит возрастет.

Одной из возможных причин снижения цены Urals может являться отказ Германии от закупок российской нефти с 2023 года. Поставки в более удаленные регионы обходятся дороже, что увеличивает дисконт по отношению к сорту Brent.